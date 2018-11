Rövershagen

500 Strohballen vernichtet: Polizei sucht Brandstifter

26.11.2018, 07:36 Uhr | dpa

Nach dem Brand einer großen Strohmiete bei Rövershagen östlich von Rostock ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Die etwa 500 Strohballen lagerten frei auf einem Feld, so dass eine Selbstentzündung ausgeschlossen wird, wie ein Polizeisprecher am Montag in Rostock erklärte. Der Großbrand unweit des Ortsteiles Purkshof war am Samstagnachmittag ausgebrochen und sei nach 72 Stunden inzwischen gelöscht.

Drei Feuerwehren waren im Einsatz und hätten die Glutreste mit Erde abgedeckt. Verletzt wurde niemand. Geschätzter Schaden: Rund 13 000 Euro.

Vor zwei Monaten hatte es in der Region einen ähnlichen Großbrand gegeben. Im wenige Kilometer entfernten Klockenhagen waren rund 1400 Ballen Stroh und Heu gezielt in Brand gesetzt worden, wie ein Gutachter herausfand. Die Ballen waren in mehreren Mieten gelagert, die aber alle zugleich brannten. Der Schaden war dort auf 80 000 Euro geschätzt worden. Nach den Tätern wird noch gesucht.