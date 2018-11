Frankfurt am Main

3-jähriges Kleinkind stirbt nach Sturz aus vierter Etage

26.11.2018, 08:18 Uhr | dpa

Ein drei Jahre altes Kleinkind ist in Frankfurt aus der vierten Etage eines Hauses gestürzt und gestorben. Nach Angaben der Polizei lag es am Sonntagabend gegen 21 Uhr schwer verletzt vor der Haustür, als die Rettungskräfte eintrafen. Im Krankenhaus sei das Kind dann gestorben. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und geht derzeit von einem Unfall aus, wie eine Sprecherin am Montagmorgen sagte. Zuvor hatte der Privatsender Hit Radio FFH berichtet.