Lindenfels

Vier Seniorinnen bei Verkehrsunfall verletzt

26.11.2018, 08:18 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Baum sind vier Seniorinnen in Lindenfels (Kreis Bergstraße) zum Teil schwer verletzt worden. Die 79 Jahre alte Fahrerin des Unfallwagens sei am Sonntag im Stadtteil Winkel aus bislang ungeklärten Gründen mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen den Baum gekracht, teilte die Polizei mit. Bei dem Aufprall wurden alle Insassen des Wagens verletzt.

Die drei Mitfahrerinnen seien 80, 84 und 75 Jahren alt, teilte ein Polizeisprecher am Montagmorgen mit. Eine von ihnen wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Auch die anderen drei Verletzten kamen in eine Klinik.