Düsseldorf

Warenhauskette Real hält Läden trotz Streiks offen

26.11.2018, 09:04 Uhr | dpa

Die Warenkette Real hat am Montag trotz des bundesweiten Verdi-Streikaufrufs für die rund 34 000 Beschäftigten alle Läden planmäßig geöffnet. "Der Betrieb ist nicht beeinträchtigt", sagte ein Unternehmenssprecher. Der Streik sei rechtzeitig angekündigt worden, die Filialleiter hätten ihre Personalplanungen angepasst. Zu einer Streikversammlung am Montagmittag vor der Metro-Zentrale in Düsseldorf, auf der auch Verdi-Chef Frank Bsirske sprechen soll, erwartet die Gewerkschaft mehrere tausend Beschäftigte.

Mit der ganztägigen Arbeitsniederlegung will die Gewerkschaft den Druck auf die noch zum Metro-Konzern gehörende Handelskette erhöhen, in den Verdi-Flächentarifvertrag zurückzukehren. Real lehnt das als unrealistisch ab. Eine Rückkehr zum Tarif brächte Real nicht wettbewerbsfähige Kostenstrukturen, hatte Firmenchef Patrick Müller-Sarmiento gesagt.