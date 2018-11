Ingolstadt

Eisbären-Trainer Jodoin: "Ziehe meinen Hut vor den Spielern"

26.11.2018, 09:40 Uhr | dpa

Ingolstadt/Berlin (dpa/bb) – Selten konnte Trainer Clément Jodoin in der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) so zufrieden sein, wie nach dem überzeugenden 4:2-Sieg der Eisbären Berlin beim ERC Ingolstadt. "Ich habe den Spielern gesagt: Ich ziehe meinen Hut vor euch", sagte der Kanadier am Sonntag und lobte die insgesamt starke Leistung seiner Mannschaft: "Der Einsatz war da, die Einstellung stimmte, und wir haben unsere Torchancen genutzt."

Für Jodoin waren das Über- und Unterzahlspiel Schlüssel zum Erfolg: "Es war ein sehr enges Spiel, da kann es den Unterschied machen, wenn man seine Special Teams nutzt", sagte er. Tatsächlich hatten die Eisbären den wichtigen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 mit einem Mann mehr auf dem Eis erzielt und fünf Unterzahlsituationen gegen das ansonsten so starke Powerplay der Ingolstädter ohne Gegentor überstanden.

Frank Hördler, der zum letztlich vorentscheidenden 3:2 getroffen hatte, hob zudem das verbesserte Zweikampfverhalten hervor: "Wir hatten mehr Aggressivität drin", sagte der Verteidiger bei Telekom Sport. "Wir waren überall schneller am Gegner dran, das hat sich ausgezahlt."

Nach zwei Siegen in Serie will der Tabellensechste seinen Aufschwung am Dienstag (19.30 Uhr) fortsetzen. Dann gastieren die Straubing Tigers, die als Siebte nur einen Punkt hinter den Eisbären liegen, in der Arena am Ostbahnhof. "Es wird ein harter Gegner, das wissen wir", sagte Hördler. Aber angesichts der jüngsten Erfolge ist er zuversichtlich: "Wir sind gerade in einem guten Rhythmus."