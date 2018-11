Neubiberg

Japanischer Autozulieferer Denso beteiligt sich an Infineon

26.11.2018, 09:51 Uhr | dpa

Japanischer Autozulieferer Denso beteiligt sich an Infineon. Foto: Lino Mirgeler/Archiv (Quelle: dpa)

Der Halbleiterkonzern Infineon verstärkt seine Kooperation mit dem japanischen Autozulieferer Denso. Auf dem Zettel hat Infineon dabei unter anderem Bereiche wie das autonome Fahren sowie die Elektromobilität, wie das Unternehmen am Montag in Neubiberg bei München mitteilte. Infineon erhofft sich zudem eine Stärkung der Position auf dem japanischen Markt. Im Rahmen der Partnerschaft beteiligt sich Denso auch an dem Halbleiterhersteller und hat Aktien für einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag gekauft.