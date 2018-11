Kiel

Etwas mehr Pflege-Azubis im Norden

26.11.2018, 10:19 Uhr | dpa

Die Zahl der Auszubildenden und Umschüler in den schleswig-holsteinischen Pflegeeinrichtungen ist leicht gestiegen. Mitte Dezember vergangenen Jahres waren es bei den Pflegediensten und in den Heimen fast 1900 und damit vier Prozent mehr als zur vorangegangenen Erhebung zwei Jahre zuvor. Wie das Statistikamt Nord am Montag weiter berichtete, waren von den Azubis und Umschülern 30 Prozent mindestens 30 Jahre alt. Die Gruppe der 18- bis unter 25-Jährigen stellte 49 Prozent. 70 Prozent machten eine Ausbildung oder Umschulung zum Altenpfleger, 18 Prozent wurden Altenpflegehelfer. In Pflegeheimen waren 87 Prozent und bei ambulanten Pflegediensten 13 Prozent der Azubis tätig. Eine Erstausbildung absolvierten 89 Prozent, eine Umschulung 11 Prozent. Mit 73 Prozent waren die meisten Lehrlinge weiblich.