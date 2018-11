Halle (Saale)

Weniger Fläche für Getreideanbau genutzt

26.11.2018, 11:31 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts Agrarbetriebe haben in diesem Jahr weniger Fläche für den Getreideanbau genutzt. Insgesamt seien auf knapp 530 000 Hektar Getreide angebaut worden, was einem Minus von 5,4 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2017 entspreche, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle mit. Die am meisten angebaute Getreideart sei mit rund 320 000 Hektar Winterweizen geblieben, die genutzte Fläche lag 3,3 Prozent unter dem Schnitt der Vorjahre. Rückgänge wurden auch bei Roggen, Wintergerste und Körnermais verzeichnet.

Die Anbaufläche für Silo- und Grünflächenmais hingegen legte auf rund 140 000 Hektar zu; knapp 123 000 Hektar waren es im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2017. Auch Zuckerrüben und Kartoffeln lagen deutlich über dem Schnitt der Vorjahre. Laut Statistik umfasste das gesamte Ackerland in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr knapp 993 000 Hektar (2013-2017: 998 000 Hektar); davon wurden 53 Prozent für den Getreideanbau genutzt.