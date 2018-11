Magdeburg

Möbbeck will mit Bürgern ins Gespräch kommen

26.11.2018, 11:42 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte Susi Möbbeck will bei einem Bürgerdialog über erfolgreiche Integration, aber auch Lösungen für konkrete Probleme besprechen. Geplant sei eine Reihe von regionalen Veranstaltungen mit einem Auftakt in Bernburg an diesem Donnerstag, teilte das Sozialministerium am Montag in Magdeburg mit.

"Ob am Arbeitsplatz, in der Schule, im Verein und im Familien- und Freundeskreis: Trotz zurückgehender Flüchtlingszahlen wird die Diskussion über Chancen und Ängste im Zusammenhang mit Integration sehr leidenschaftlich und zu Teilen hitzig geführt. Lassen Sie uns diese Diskussion gern gemeinsam im sachlichen Ton vertiefen!", appellierte Möbbeck, die Sozial-Staatssekretärin und Integrationsbeauftragte ist.