Hannover

Pistorius setzt auf Förderung einbruchshemmender Fenster

26.11.2018, 11:45 Uhr | dpa

Im Kampf gegen Einbrecher will sich Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) für eine verstärkte Förderung einbruchshemmender Fenster und Türen bei Neubauten einsetzen. "Ich gehe davon aus, dass wir bei der Innenministerkonferenz in dieser Woche dafür auch eine breite Mehrheit finden - da hat sich auch ein Umdenken in den letzten zwei, drei Jahren eingestellt", sagte Pistorius am Montag in Hannover. Bisher gilt diese Förderung nur bei Sanierungen oder Modernisierungen bestehender Gebäude, nicht aber bei Neubauten.

Der Innenminister geht davon aus, dass sich der rückläufige Trend der vergangenen Jahre bei den Einbrüchen im Land auch in diesem Jahr mit einer mehr als zehnprozentigen Reduzierung der Zahlen fortgesetzt hat. Die Kriminalitätsbelastung sei die geringste seit 35 Jahren. Während die Zahl der Einbrüche 2016 noch bei etwa 16 400 lag, wurden im vergangenen Jahr noch 13 600 Einbrüche gemeldet.