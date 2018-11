Wien

Bahnverkehr in Österreich vor Stillstand

26.11.2018, 12:01 Uhr | dpa

In Österreich droht am Montagmittag für zwei Stunden ein Stillstand im Bahnverkehr. Angesichts der weiter unklaren Lage bei den laufenden Tarifverhandlungen träfen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) entsprechende Vorkehrungen, teilte eine Sprecherin in Wien mit. Von der Maßnahme wären rund 70 Fernverkehrszüge und 600 Nahverkehrszüge betroffen. Auch der grenzüberschreitende Verkehr von und nach Deutschland würde dann stillstehen. Die Züge würden nun in die nächsten Bahnhöfe fahren und abwarten, ob doch noch der Normalbetrieb aufrechterhalten bleiben könne.

Die ÖBB und die Gewerkschaft Vida verhandelten am Montagvormittag über einen neuen Tarifvertrag. Schon zuvor hatte die Gewerkschaft Warnstreiks zwischen 12 und 14 Uhr angekündigt, aber laut ÖBB keine weiteren Informationen herausgegeben. Somit bleibe der ÖBB keine andere Möglichkeit als wegen der Sicherheit der Fahrgäste den Bahnverkehr zu stoppen.

Die private Westbahn, die zwischen Salzburg und Wien verkehrt, will "mit allen Mitten versuchen", ihren Betrieb aufrecht zu erhalten, erklärte Sprecherin Ines Volpert. Dabei sei man aber letztlich auf die ÖBB angewiesen. Wenn der Streik Auswirkungen auf die Infrastruktur, die Fahrdienstleiter und andere Sicherheitsvorkehrungen habe, sei die Westbahn ebenfalls betroffen.