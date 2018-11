Apolda

Familienwohnung nach Brand komplett zerstört

26.11.2018, 12:03 Uhr | dpa

Die Wohnung einer Familie mit Kleinkind in Apolda ist nach einem Brand unbewohnbar. Das Feuer sei in der Küche ausgebrochen und habe deren Einrichtung vollständig zerstört, teilte die Polizei am Montag mit. Die restliche Wohnung sei durch Ruß und Rauch unbewohnbar. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf 10 000 Euro. Was zu dem Brand am Sonntagabend führte, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Wo die Familie nun unterkomme, sei nicht bekannt.