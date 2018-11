Marburg

Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag

26.11.2018, 13:27 Uhr | dpa

Bei einer angeblichen Computer-Fernwartung per Telefon haben unbekannte Betrüger einen höheren fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Ein Anrufer hatte Mitte November einen 55-Jährigen in Mittelhessen kontaktiert und behauptet, Mitarbeiter einer Softwarefirma zu sein. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stimmte das Opfer, das in der Vergangenheit tatsächlich schon PC-Probleme gehabt hatte, einer Wartung seines Computers zu. Die Betrüger erlangten dadurch Zugriff auf die Daten des Mannes und führten mehrere Online-Überweisungen ins Ausland durch. Erst nach mehreren Anrufen und Tagen wurde das Opfer misstrauisch. Das Geld werde der 55-Jähriger wohl nie wiedersehen, schrieb die Polizei weiter.