Leverkusen

Neuer Bayer-Sportdirektor Rolfes will mit Weitblick arbeiten

26.11.2018, 14:53 Uhr | dpa

Simon Rolfes will als neuer Sportdirektor von Bayer Leverkusen die sportliche Situation des Fußball-Bundesligisten kurzfristig verbessern. "Dann wollen wir schauen: Wo wollen wir langfristig hin?", sagte der 36 Jahre alte frühere Bayer-Profi am Montag bei seiner Vorstellung in Leverkusen. Dabei betonte der Bayer-Ehrenspielführer: "Man muss auch den Weitblick haben. Das ist eine spannende Aufgabe."

Rolfes hat beim Europa-League-Teilnehmer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 erhalten und nimmt seine neue Tätigkeit zum 1. Dezember auf. Er soll langfristig als Nachfolger des derzeitigen Sport-Geschäftsführers Rudi Völler (58) aufgebaut werden. Der aktuelle Bayer-Sportdirektor Jonas Boldt wird den Verein nach Ende der Saison am 30. Juni 2019 mit derzeit unbekanntem Ziel verlassen. Boldt soll Rolfes bis dahin noch einarbeiten.