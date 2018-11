Halle (Saale)

Unbekannte stehlen Pool aus Garten

26.11.2018, 14:55 Uhr | dpa

Aus einem Garten in Halle haben Unbekannte gleich einen ganzen Swimmingpool gestohlen. Es handele sich um ein Stahlbecken mit einem Durchmesser von fast fünf Metern, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 38 Jahre alte Besitzer der Parzelle in einem Gartenverein bemerkte den Diebstahl demnach am Sonntagnachmittag und schaltete die Beamten ein. Von den Dieben und dem Diebesgut fehlte zunächst jede Spur.