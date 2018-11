Stadtilm

Kinder spielen mit Feuer und verursachen Brand

26.11.2018, 14:59 Uhr | dpa

Beim Spielen mit Feuer haben drei Kinder einen leerstehenden Verbrauchermarkt in Stadtilm (Ilmkreis) in Brand gesetzt. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei in Gotha am Montag mit. Das Feuer habe am Sonntagnachmittag die Dämmung des Gebäudes erfasst. Dies habe zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 23 Kameraden zur Stelle. Polizisten übergaben die 13 und 14 Jahre alten Kinder den Eltern. Der Schaden sei gering, hieß es.