Leinefelde-Worbis

Landesgartenschau: "Mutter Natur" jetzt in Leinefelde-Worbis

26.11.2018, 15:05 Uhr | dpa

Erstes Vorzeichen für die Landesgartenschau: Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) überreichte am Montag die "Mutter Natur"-Skulptur in Leinefelde-Worbis, wo die Ausstellung 2024 stattfinden soll. Die vom Rhöner Holzbildhauer Ronny Denner geschaffene Frauendarstellung aus einem einzigen Eichenstamm stand zuvor schon auf dem Gelände der Landesgartenschauen in Apolda und Schmalkalden.

Nach Apolda zog die Landesgartenschau im vergangenen Jahr 366 000 Besucher. Stadt und Ministerin versprechen sich auch für Leinefelde-Worbis Impulse vor allem für Tourismus und Lebensqualität insgesamt. Noch vor der Landesgartenschau 2024 richtet Erfurt 2021 die Bundesgartenschau aus. Am 15. Mai kommenden Jahres soll laut Ministerium die Entscheidung über den Austragungsort der dann fünften Thüringer Landesgartenschau fallen.