Hannover

Sarenren Bazee erleidet Gehirnerschütterung

26.11.2018, 16:30 Uhr | dpa

Fußball-Profi Noah Joel Sarenren Bazee von Hannover 96 hat am Sonntag bei seinem Zusammenprall mit dem Gladbacher Nationalspieler Matthias Ginter eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Das gab der Drittletzte der Bundesliga am Montag nach einer eingehenden Untersuchung in Hannover bekannt. Beim nächsten Heimspiel am Samstag gegen Hertha BSC wird der 22-Jährige mit Sicherheit fehlen. Wie lange genau der offensive Mittelfeldspieler ausfallen wird, ist noch unklar. Sein Gegenspieler Ginter erlitt bei dem Gladbacher 4:1-Sieg eine Fraktur der Augenhöhle und des Kiefers und muss an diesem Dienstag operiert werden.