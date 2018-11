Bruchsal

71-Jähriger verletzt Einbrecher lebensgefährlich

26.11.2018, 16:44 Uhr | dpa

Ein 71 Jahre alter Mann hat in seinem Haus in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) zwei Einbrecher überrascht und einen davon lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der Senior am vergangenen Freitag mitten in der Nacht von verdächtigen Geräuschen aufgeschreckt worden. Er habe sich daraufhin mit einem Messer bewaffnet, bevor er nachsah und plötzlich auf die beiden 21 Jahre und 32 Jahre alten Männer traf. Dann sei der 32-Jährige von dem Hausbesitzer niedergestochen worden - vermutlich aus Notwehr, wie ein Polizeisprecher sagte.

Beide Männer flüchteten zunächst. Der 32-Jährige rettete sich dann aber in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr. Der 21-Jährige wurde in der Nähe des Tatortes mit einem Teil der gestohlenen Wertsachen festgenommen.