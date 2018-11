Weimar

Junge Frauen von Unbekanntem brutal angegriffen

26.11.2018, 16:46 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat in Weimar auf einem Parkplatz eines Supermarktes zwei junge Frauen attackiert. Ohne Grund habe der Mann auf die 14- und 18-Jährige eingeschlagen und -getreten, teilte die Polizei am Montag mit. Eines der Mädchen trug bei der Attacke am Sonntagnachmittag Schwellungen im Gesicht, eine blutende Wunde an der Lippe sowie eine Schürfwunde am rechten Bein davon. Zuvor hatten die jungen Frauen auf dem Parkplatz Musik über ihre Handys abgespielt. Die Polizei hofft auf Hinweise zu dem Täter, gegen den bisher wegen Körperverletzung ermittelt wird.