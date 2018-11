Bad Rappenau

Autofahrer und Hund überleben spektakulären Unfall auf A6

26.11.2018, 16:46 Uhr | dpa

Mit Glück haben ein 58 Jahre alter Autofahrer und sein Hund einen spektakulären Unfall auf der Autobahn 6 überlebt. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer am Montag mit einem hohem Tempo auf der linken Fahrstreifen in Richtung Mannheim unterwegs. Plötzlich wechselte ein schwarzes Auto vor ihm von der mittleren auf die linke Fahrspur. Der 58 Jahre alte Fahrer musste stark abbremsen, sein Wagen kollidierte dennoch mit einer Betonwand und kurz darauf mit einer Leitplanke. Der Wagen raste dann in ein angrenzendes Waldstück und kam nach mehreren Überschlägen bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) zum Stillstand.

Während der Unfallfahrt wurde der Hund des Fahrers aus dem Auto auf die A6 geschleudert und angefahren. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik, der Hund wurde von der Tierrettung Unterland in Obhut genommen. Die Polizei bezifferte den Unfall mit etwa 10 000 Euro. Die Ermittler suchen nun nach dem Fahrer des schwarzen Wagens.