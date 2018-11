Stuttgart

Männer fahren auf Dach von S-Bahn mit

26.11.2018, 17:35 Uhr | dpa

Zwei Männer sind im Raum Stuttgart auf das Dach einer S-Bahn geklettert und einige Kilometer mitgefahren. Die gefährliche Tour endete an einer Station im Stadtteil Zuffenhausen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach sollen beide Männer beim Halt in Zuffenhausen auf einen Bahnsteig gesprungen sein. Mitarbeiter der Deutschen Bahn beobachteten die gefährliche Aktion und hielten einen 23 Jahre alten Mann fest. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Sein Begleiter konnte am Sonntag unerkannt vor der Bundespolizei flüchten. Nach Angaben der Beamten ist ein solches Verhalten lebensgefährlich, da ein Stromschlag in der Nähe der Oberleitungen droht. Starke bis tödliche Verbrennungen können die Folge sein.