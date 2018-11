Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz verteilt im Advent "freundliche Knöllchen"

26.11.2018, 17:52 Uhr | dpa

Die Adventszeit lässt sogar die Behörden nicht kalt. In Annaberg-Buchholz verteilen die Politessen in diesem Jahr erneut "freundliche Knöllchen", aber nur für unabsichtliche Falschparker, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. "Sie sollen ein Zeichen der Kulanz sein, kein Freibrief."

Damit sollen vor allem die Besucher des Annaberger Weihnachtsmarkts auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht, aber nicht verschreckt werden. Wenn auf dem Zettel stehe, "deshalb wollen wir heute ein Auge zudrücken und auf eine kostenpflichtige Verwarnung verzichten" und die Bitte, künftig die Beschilderung zu beachten, dann erscheine alles in versöhnlicherem Licht.

Mit der Geste habe die Stadt in der vergangenen Weihnachtsmarktsaison gute Erfahrungen gemacht, sagte Matthias Opp von der Abteilung Recht/Straßenverkehr. Die Großzügigkeit hat jedoch Grenzen. Erkannte Wiederholungstäter sowie Falschparker an Kreuzungen, im absoluten Halteverbot, auf Rettungswegen oder auf Behindertenparkplätzen erhalten in jedem Fall ein echtes Knöllchen. "Im Extremfall sogar eine Rechung vom Abschleppdienst, auch wenn es weihnachtet", machte Opp klar.