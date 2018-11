Malsch

Großeinsatz nach Brand in Swingerclub

26.11.2018, 17:54 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Swingerclub in Malsch (Kreis Karlsruhe) sind sechs Menschen durch Rauchgas verletzt worden. Es habe es sich dabei aber nicht um Kunden des Clubs gehandelt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Das Etablissement habe bereits in der Nacht den Betrieb beendet, hieß es. Bisherigen Ermittlungen zufolge, war das Feuer am Montagmorgen im Saunabereich des Clubs ausgebrochen.

Im Erdgeschoss des betroffenen Gebäudes sind eine Autowerkstatt und ein Reifenhandel untergebracht. Bei dem Brand entwickelte sich starker Rauch, der das gesamte Industriegebiet in Malsch umhüllte. Einsatzkräfte aus der Region bekämpften über Stunden die Flammen. Zur Höhe des Schadens und zur Ursache des Brandes konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen.