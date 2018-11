Comeback verschoben: Lisa Hahner sagt Valencia-Marathon ab

26.11.2018, 17:58 Uhr | dpa

Marathonläuferin Lisa Hahner hat ihr Comeback beim Valencia-Marathon am Sonntag abgesagt. Die 29-Jährige vom SSC Berlin erklärte auf Facebook: "Leider mussten wir bereits vor zwei Wochen wegen eines kleinen gesundheitlichen Problems das Training reduzieren. Somit fühle ich mich nicht so vorbereitet, wie ich meinen nächsten Marathon würde laufen wollen."

Hahner war zuletzt bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 einen Marathon gelaufen und kam damals zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Anna Hand in Hand ins Ziel - was angesichts ihrer schlechten Zeiten für viel Kritik sorgte. Ihr neuer Trainer Dieter Hogen schätzt, dass Lisa Hahner zurzeit ein Niveau für eine Zeit von rund 2:30 Stunden hätte

"Lisa hat große Fortschritte gemacht. Wir haben in der bisherigen Zeit vor allem viel Grundlagentraining nachgeholt. Bezüglich eines Marathons ist die Geschwindigkeits-Spezifik aber noch nicht gut genug", erklärte er. Sein Schützling ist erst einmal unter 2:30 Stunden geblieben - 2015 in Frankfurt (2:28:39 Stunden).