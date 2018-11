Dessau-Roßlau

Umweltallianz: Preise für schonenden Ressourceneinsatz

26.11.2018, 18:02 Uhr | dpa

Für den schonenden Umgang mit endlichen Ressourcen sind Unternehmen aus Merseburg, Bitterfeld-Wolfen, Halle und Piesteritz mit dem Preis der Umweltallianz ausgezeichnet worden. Die mit insgesamt 24 000 Euro dotierten Preise wurden am Montag in Dessau-Roßlau übergeben, wie das Umweltministerium mitteilte. Die Umweltallianz ist ein Bündnis zwischen Landesregierung und Wirtschaft mit rund 250 Mitgliedern. Der Preis wurde zum siebten Mal vergeben.

In der Kategorie Energieeffizienz wurde ein Unternehmen aus Halle für ein mobiles Ultraschallprüfgerät ausgezeichnet, das Leckagen in Druckluftanlagen aufspüren kann. In der zweiten Kategorie Rohstoffeffizienz teilen sich zwei Unternehmen den Preis: eine Firma aus Merseburg im Saalekreis für eine Technologie zur Herstellung von Kunststoffgranulaten und ein Betrieb aus Bitterfeld-Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld), der Abfallschlämme aus der Metall- und Erdölindustrie aufbereitet.

Ein Unternehmen aus Piesteritz (Landkreis Wittenberg) erhielt den Sonderpreis für besondere stickstoffhaltige Düngerprodukte. Zudem wurde zum ersten Mal ein Botschafter der Umweltallianz ernannt. Eine Bäckerei aus Barleben (Landkreis Börde) überzeugte mit ihrem Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung.