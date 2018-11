Lüdinghausen

Bauelement erschlägt Bauarbeiter

26.11.2018, 18:42 Uhr | dpa

Ein 39-jähriger Bauarbeiter ist in Lüdinghausen (Kreis Coesfeld) von einem schweren Bauelement erschlagen worden. Der Mann arbeitete nach Polizeiangaben am Montag mit einem 43 Jahre alten Kollegen an einem Fahrsilo. Obwohl das sogenannte Schalungselement von einem Kran gesichert war, stürzte es auf den 39-Jährigen. Herbeigerufene Rettungskräfte versuchten, den Mann wiederzubeleben. Er starb jedoch an seinen schweren Kopfverletzungen. Sein Kollege erlitt einen schweren Schock. Das Amt für Arbeitsschutz untersucht den Vorfall.