Ottersweier

Mann attackiert frühere Lebensgefährtin und Kinder

26.11.2018, 18:55 Uhr | dpa

Ein 35 Jahre alter Mann soll in einer Wohnung seine frühere Lebensgefährtin und mehrere Kinder geschlagen und danach Schüsse abgegeben haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 35 Jahre alte Mann ist flüchtig und wird gesucht. Ein Sprecher der Behörde wollte zunächst keine Angaben zu den Kindern machen. Der Mann habe am Sonntagabend die Frau in Ottersweier (Kreis Rastatt) aufgesucht. Nachdem er mit ihr in Streit geriet, ging er auf die Frau und die Kinder los. Auch habe er die Handys der Kinder beschädigt, teilte die Polizei mit.

Als der Mann die Wohnung verlassen hatte, rief die Frau von einem Fenster aus um Hilfe. Daraufhin habe der 35-Jährige Schüsse in Richtung des Fensters abgegeben. Jedoch fand die Polizei keine Patronenhülsen oder Projektile, wie es hieß. Die Beamten ermitteln gegen den flüchtigen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.