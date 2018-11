Bonn

Polizist im Training durch Schuss schwer verletzt

26.11.2018, 21:29 Uhr | dpa

Bei einem Einsatztraining der Polizei Bonn ist ein Beamter durch einen Schuss schwer verletzt worden. Nach Angaben der behandelnden Ärzte im Krankenhaus bestand für den 30-Jährigen am Abend keine Lebensgefahr mehr, wie die Staatsanwaltschaft Bonn und die Polizei Köln am Montag mitteilten. Die genauen Umstände des Unglücks am Montagnachmittag seien noch unklar.