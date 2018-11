Jena

Kunden klagen über Übelkeit: Discounter evakuiert

26.11.2018, 21:51 Uhr | dpa

Nachdem mehreren Kunden eines Discounters in Jena schlecht geworden ist, bleibt das Geschäft zunächst geschlossen. Besucher des Marktes klagten am Montagnachmittag über plötzliches Unwohlsein, Übelkeit und Erbrechen, wie die Polizei mitteilte. Das Geschäft wurde geräumt, Feuerwehr und Rettungssanitäter versorgten acht Menschen. Was die Übelkeit ausgelöst hatte, blieb jedoch zunächst unklar. Feuerwehrleute stellten eine Fehlermeldung an der Klimaanlage fest. Ob dies die Ursache für den Vorfall ist, müsse durch die Techniker geprüft werden, hieß es.

Der Discounter bleibe deshalb zunächst geschlossen. Das Gesundheitsamt prüfe, ob eventuell Lebensmittel mit einem unbekannten Stoff kontaminiert worden seien.