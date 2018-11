Laatzen

Zwei Bauarbeiter unter Holzstapel begraben: schwer verletzt

26.11.2018, 22:55 Uhr | dpa

Ein Stapel schwerer Bauteile aus Holz und Metall ist in einem Gewerbegebiet in Laatzen umgekippt und hat zwei Bauarbeiter unter sich begraben. Die Palette mit den Bauteilen sei am frühen Montagabend ins Rutschen gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Die beiden jungen Männer wurden dadurch von dem Stapel erfasst und erlitten schwere Verletzungen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Kollegen die Verletzten schon befreit. Sie wurden im Rettungswagen versorgt und kamen anschließend ins Krankenhaus.