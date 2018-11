Potsdam

Vom Zelten zum Glamping? Campingbranche tagt in Potsdam

27.11.2018, 01:04 Uhr | dpa

Vertreter der Campingbranche treffen sich am Dienstag und Mittwoch in Potsdam, um sich beim "Deutschen Campingtag" über die Zukunft auszutauschen. Bei der Konferenz soll es etwa um Datenschutz, Service auf Campingplätzen, aber auch um innovative Trends gehen - wie das sogenannte Glamping, das glamouröse Camping. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will zu Beginn der Tagung heute sprechen. Zudem präsentieren Aussteller ihre Produkte.

Das Branchentreffen "Deutscher Campingtag" findet zusammen mit dem "Norddeutschen Campingtag" statt. Dieses Event wird vom Bundesverband der Campingwirtschaft veranstaltet und tagt einmal jährlich abwechselnd in sechs Bundesländern, darunter Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.