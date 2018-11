Erfurt

Kabinett berät über neue Regeln für Thüringer Schulen

27.11.2018, 01:14 Uhr | dpa

Die Thüringer Landesregierung will erstmals Mindestgrößen für Schulen festlegen und dafür das Schulgesetz ändern. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll heute im Kabinett beraten werden. Anschließend will Bildungsminister Helmut Holter (Linke) Details dazu bekannt geben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll es dabei bleiben, dass Schülerzahlen in das Gesetz geschrieben werden, die Schulen mindestens erreichen müssen, um bestehen zu können.

Kleinere Schulen sollen diese Vorgaben aber auch mithilfe von Kooperationen erreichen können. Die Zusammenarbeit von Schulen soll nach Ansicht des Ministeriums dem Unterrichtsausfall im Freistaat entgegenwirken. Über die Mindestschülerzahlen gibt es seit Monaten Diskussionen in Thüringen. Die oppositionelle CDU ist gegen eine Änderung des bestehenden Schulgesetzes, wie der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Christian Tischner, sagte.