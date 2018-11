Dresden

Plädoyers im Prozess gegen mutmaßliches IS-Mitglied

27.11.2018, 01:14 Uhr | dpa

Im Prozess gegen ein mutmaßliches IS-Mitglied am Oberlandesgericht Dresden werden heute die Plädoyers erwartet. Der Angeklagte soll den Terrormilizen Al-Nusra-Front und Islamischer Staat (IS) angehört haben. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 1977 geborenen Syrer daneben Körperverletzung, Freiheitsberaubung sowie Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor.

Laut Anklage soll der in Deutschland lebende Flüchtling spätestens 2014 den Treueeid auf den IS abgelegt und das Kommando über eine Vielzahl von Leuten gehabt sowie Ölquellen überwacht haben und in einem IS-Ausbildungslager im Einsatz gewesen sein.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm zudem vor, dass er seinen 14 Jahre alten Neffen mehrere Tage einsperren und misshandeln ließ, weil er sich nicht zum IS bekennen wollte. Der Mann ist nach eigener Aussage über die Türkei als Flüchtling nach Deutschland gekommen. 2017 war er dann nahe Leipzig festgenommen worden. Anfang Mai hatte der Prozess gegen ihn begonnen.