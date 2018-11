Kiel

Radfahrer stirbt: Urteil gegen Autofahrer erwartet

27.11.2018, 01:51 Uhr | dpa

Im Prozess um einen tödlichen Unfall mit einem Radfahrer wird am Kieler Landgericht heute das Urtei erwartet. Zuvor werden noch die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehalten. In dem Verfahren muss sich ein 48-jähriger Autofahrer verantworten, der im Dezember 2015 an einer Fußgänger-Überquerung einen Radfahrer überfahren haben soll. Der Angeklagte soll statt der erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h bis zu doppelt so schnell gefahren sein. Das Opfer starb an der Unfallstelle.

In erster Instanz war der Autofahrer im Mai 2017 freigesprochen worden. Dagegen legten die Witwe des 49-jährigen Opfers und die Staatsanwaltschaft Berufung ein, über die jetzt das Landgericht verhandelt. Die Kammer hatte das Urteil verschoben, weil sie sich nach den Sachverständigengutachten selbst noch ein Bild von dem Unfallort und den dortigen Lichtverhältnissen machen wollte.