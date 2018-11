Gießen

Landgericht spricht Urteil in Prozess um Würth-Entführung

27.11.2018, 01:53 Uhr | dpa

Mehr als drei Jahre nach der Entführung des behinderten Sohnes von Milliardär Reinhold Würth wird das Urteil gegen einen der mutmaßlichen Täter erwartet. Das Landgericht Gießen will heute das Urteil gegen einen 48-Jährigen sprechen. Der Angeklagte soll im Juni 2015 an der Entführung des damals 50 Jahre alten Opfers beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft fordert dreieinhalb Jahre Haft wegen erpresserischen Menschenraubes, die Verteidigung Freispruch.

Markus Würth, Sohn des baden-württembergischen Unternehmers Reinhold Würth, war im osthessischen Schlitz entführt worden. Der Angeklagte aus Serbien soll die Tat mit Komplizen verübt und am Telefon drei Millionen Euro Lösegeld gefordert haben. Aber die Geldübergabe scheiterte, das Opfer kam nahezu unversehrt frei. Beamte fanden den Entführten an einen Baum gekettet in einem Wald bei Würzburg.