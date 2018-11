Sinsheim

Champions League: Hoffenheim gegen Donezk unter Siegzwang

27.11.2018, 02:10 Uhr | dpa

Die TSG 1899 Hoffenheim will in ihrem vorletzten Gruppenspiel der Champions League die minimalen Chancen auf den Achtelfinal-Einzug wahren. Mit einem Sieg gegen Schachtjor Donezk am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in Sinsheim kann sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann schon mal die Teilnahme an der Zwischenrunde der Europa League sichern. Der Bundesligist liegt einen Punkt vor den Ukrainern auf Tabellenplatz drei. Am letzten Spieltag geht es für die noch sieglosen Kraichgauer am 12. Dezember zum englischen Meister Manchester City.

Die Hoffenheimer sind für das Erreichen des Achtelfinals zudem darauf angewiesen, dass Olympique Lyon gegen Manchester City und in Donezk patzt. Sie müssen gegen Donezk auf die Dauerverletzten Benjamin Hübner, Dennis Geiger, Lukas Rupp und Nadiem Amiri verzichten. Zudem fehlen Florian Grillitsch (Zehenbruch), der gesperrte Kasim Adams und wahrscheinlich auch Offensivtalent Reiss Nelson (Oberschenkelprellung).