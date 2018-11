Stuttgart

Landesregierung befasst sich mit Problemen im Gefängnissen

27.11.2018, 02:16 Uhr | dpa

Die grün-schwarze Landesregierung widmet sich heute aktuellen Problemen des Justizvollzugs im Land. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will mit Justizminister Guido Wolf (CDU) nach der Kabinettssitzung um 12.00 Uhr in Stuttgart den Mangel an Haftplätzen im Südwesten und die Gesundheitsversorgung von Häftlingen thematisieren. Die Häftlinge werden immer älter, wie eine Sprecherin des Staatsministeriums sagte. Außerdem geht es bei der wöchentlichen Regierungspressekonferenz um die Digitalisierung des Schienennetzes. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wird vom Pilotprojekt im Bahnknoten Stuttgart berichten.