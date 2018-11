Erfurt

Weihnachtsmärkte in Erfurt und Weimar öffnen

27.11.2018, 02:38 Uhr | dpa

Es weihnachtet in Thüringens Innenstädten: Nach Jena und Gotha öffnet heute nun in Erfurt Thüringens größter Weihnachtsmarkt seine Pforten. Auch in Weimar können Besucher ab 17.00 Uhr an zahlreichen Ständen entlangschlendern und Glühwein oder Süßigkeiten genießen. In der Landeshauptstadt beginnt das Geschehen traditionell mit einer Märchenvorführung des Theaters Erfurt. Danach eröffnen ein als Sankt Nikolaus verkleideter Darsteller und der Oberbürgermeister den 168. Erfurter Weihnachtsmarkt gemeinsam. In Weimar sind in diesem Jahr laut Stadt 90 Händler dabei, in Erfurt knapp 200. Zum Start der Märkte wird am Dienstag auch die Festbeleuchtung angeschaltet.