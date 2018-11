Zwenkau

Entschärfung einer Fliegerbombe in Zwenkau geplant

27.11.2018, 02:48 Uhr | dpa

In Zwenkau südlich von Leipzig soll heute eine Fliegerbombe entschärft werden. Dazu werde ab 7.00 Uhr ein etwa ein Kilometer großer Sperrkreis eingerichtet, sagte eine Polizeisprecherin, die von einem größeren Einsatz sprach.

Der 250-Kilogramm-Sprengkörper war am Montag bei Baggerarbeiten mitten in einem Wohngebiet gefunden worden. In dem Sperrgebiet liegt unter anderem ein Krankenhaus, das geräumt werden muss. Für betroffene Anwohner werden Notunterkünfte eingerichtet.

Bereits am Montagabend war 100 Meter rund um den Fundort ein kleineres Gebiet abgesperrt. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Dresden rückten an, um den Blindgänger zu entschärfen.