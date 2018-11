Jena

TÜV Thüringen informiert über Sicherheit von Fahrstühlen

Schnell und sorgenfrei in den zehnten Stock: Damit das möglich ist, überprüft unter anderem der TÜV Thüringen regelmäßig Fahrstühle im Freistaat und in anderen Bundesländern. In welchem Zustand sich die Anlagen der zuletzt überprüften Aufzüge befinden, darüber berichten TÜV-Vertreter heute in Jena. Auch die Sicherheit etwa von Dampfkesseln und anderen Druckanlagen spielen in dem Report eine Rolle.