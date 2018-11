Moers

Vier Menschen bei Auffahrunfall in Moers verletzt

27.11.2018, 05:32 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall in Moers (Kreis Wesel) sind am Montagabend vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Eine 56-jährige Autofahrerin habe am Montagabend den vor ihr bremsenden Wagen eines 77-Jährigen zu spät bemerkt und sei diesem aufgefahren, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das angefahrene Auto auf ein davor befindliches Fahrschulauto gestoßen. Die 56-Jährige sowie eine 79-jährige Mitfahrerin des Autos in der Mitte erlitten dabei schwere Verletzungen. Eine 73-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus dem mittleren Auto, wurde leicht verletzt, genauso wie der 40-jährige Fahrschüler im dritten Auto.