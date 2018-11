Erfurt

Zahl der Anzeigen wegen Hass-Beiträgen im Internet gesunken

27.11.2018, 05:59 Uhr | dpa

Die Zahl der Strafanzeigen wegen Hetze in sozialen Netzwerken ist nach Daten des Thüringer Innenministeriums seit 2015 zurückgegangen. Während im Jahr 2015 noch 59 Anzeigen erstattet wurden, waren es ein Jahr später nur noch 24 und im vergangenen Jahr 27, wie aus der Antwort der Behörde auf eine Kleine Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Siegfried Gentele hervorgeht. Demnach gab es besonders viele Anzeigen wegen Volksverhetzung. Von 110 Anzeigen wegen Hass-Beiträgen in sozialen Netzwerken in den drei Jahren bezogen sich 90 auf diesen Vorwurf.