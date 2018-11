Würzburg

Risiko zu hoch: wenige Winzer versuchen es heuer mit Eiswein

27.11.2018, 06:22 Uhr | dpa

Wegen des trockenen heißen Sommers sinken in Franken die Chancen auf einen Eiswein des Jahrgangs 2018. Nur wenige Winzer wollen nach der enorm frühen Ernte heuer das Risiko eingehen und die restlichen Trauben bis zum ersten kräftigen Frost hängen lassen. "Die Gefahr, dass man am Ende gar keinen Eiswein ernten kann, ist sehr groß", sagte Artur Steinmann, Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes, der Deutschen Presse-Agentur. In diesem Jahr dagegen könnte sich das Glücksspiel durchaus lohnen: Es hängen noch immer sehr gesunde Trauben in den Weinbergen der Winzer, die es mit den edelsüßen Weinen probieren wollen. "Wenn der Frost jetzt früh käme, kann das richtig gut werden", so Präsident Steinmann weiter. Etwa ein halbes Dutzend Winzer gehen das Wagnis ein.

Um Eiswein herstellen zu können, müssen die Trauben mit einer Temperatur von mindestens minus sieben Grad Celsius gepresst werden. Eiswein aus Franken gab es zuletzt 2016. Im vergangenen Jahr fiel die Eiswein-Ernte in Nordbayern quasi ins Wasser. Das zu feuchte Herbstwetter hatte die Trauben zu schnell faulen lassen.