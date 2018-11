Kiel

Wohnung in Mehrfamilienhaus in Kiel brennt aus

27.11.2018, 06:36 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kiel ist in der Nacht zum Dienstag eine Wohnung ausgebrannt. Anwohner hätten in der Nacht bemerkt, wie aus dem gekippten Fenster in der Wohnung Rauch stieg und den Notruf gewählt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung in die Wohnung traten, war diese allerdings leer. Wo sich die Bewohner aufhalten und wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch völlig unklar. Die rund 40 Einsatzkräfte hatten das Feuer nach etwa einer Stunde unter Kontrolle.