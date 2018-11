Steinau an der Straße

Schreinerei in Osthessen steht in Flammen: Millionenschaden

27.11.2018, 06:40 Uhr | dpa

In einer Schreinerei in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Eine Werkshalle stehe im Vollbrand, sagte ein Polizeisprecher. Bis zum Morgen sei bereits ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht. Der Eigentümer der Schreinerei hatte den Brand um 2 Uhr in der Nacht entdeckt. Er wohnt laut Polizei in der Nähe. Auch mehrere Stunden später waren noch zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache war zunächst unklar.