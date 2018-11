Magdeburg

Harz: erneut größtes Übernachtungsplus in Sachsen-Anhalt

27.11.2018, 07:12 Uhr | dpa

Die Tourismusbranche im Harz hat erneut das größte Übernachtungsplus in Sachsen-Anhalt verzeichnet. In der Mittelgebirgsregion wurden in den ersten neun Monaten 2018 knapp 2,39 Millionen Übernachtungen gezählt, wie aus den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Das entspricht einem Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Damit ist die Urlaubsregion die einzige in Sachsen-Anhalt, die mit dem bundesweiten Trend (+3,9 Prozent) mithalten kann. Landesweit fällt das Wachstum deutlich geringer aus, liegt aber im Schnitt immer noch über dem gästereichen Luther-Jahr 2017. Den Statistikern zufolge kamen zwischen Januar und September 0,6 Prozent mehr Touristen. Bei den Übernachtungen lag das Plus 0,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.