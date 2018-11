München

Herrmann: Brauchen mehr Polizei bei Bund und Ländern

27.11.2018, 07:35 Uhr | dpa

Kurz vor der Herbst-Innenministerkonferenz in Magdeburg hat der bayerische Ressortchef Joachim Herrmann (CSU) seine Kollegen aufgefordert, zusätzliche Polizeistellen zu schaffen. "Wir müssen die Sicherheit in Deutschland noch weiter verstärken. Der Schlüssel dazu ist mehr Polizei", sagte Herrmann der Deutschen Presse-Agentur in München. "Nur eine starke Polizei mit hoher Präsenz und konsequentem Ermittlungsdruck kann für die bestmögliche Sicherheit sorgen." Die Herausforderungen stiegen weiter, etwa durch die Gefahren des internationalen Terrorismus oder durch Cyberkriminalität, betonte Herrmann. "Deshalb brauchen wir deutlich mehr Polizistinnen und Polizisten beim Bund und in den Ländern."

Herrmann verwies darauf, dass das Personal bei der bayerischen Polizei seit Jahren kräftig aufgebaut werde, und das gehe bis 2023 noch weiter. Auch die Sicherheitsbehörden des Bundes würden spürbar verstärkt. "Zwingend notwendig ist aber, dass alle Bundesländer mitmachen und ihr Polizeipersonal deutlich aufstocken", sagte der CSU-Politiker. "Wir wollen kein Sicherheitsgefälle in Deutschland." Die Innenminister tagen von Mittwoch bis Freitag in Magdeburg.