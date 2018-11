Darmstadt

Brand in Labor bei Merck in Darmstadt

27.11.2018, 08:02 Uhr | dpa

In einem Gebäude des Pharma- und Chemiekonzerns Merck in Darmstadt ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in einem Labor sei nach kurzer Zeit gelöscht worden, teilte das Unternehmen mit. Für Umwelt, Anwohner und Mitarbeiter habe keine Gefahr bestanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Brandursache wie auch die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.