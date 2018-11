Potsdam

Frostiger Start in den Dienstag für Berlin und Brandenburg

27.11.2018, 09:02 Uhr | dpa

Am Dienstag heißt es für alle Berliner und Brandenburger: warm anziehen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam soll es frostig werden, im Süden der Region sogar bis in die Mittagsstunden hinein. Die Sonne lässt sich kaum blicken. Im weiteren Tagesverlauf soll sich die Wolkendecke jedoch etwas auflockern. Die Meteorologen rechnen mit Höchsttemperaturen zwischen 0 Grad in der Niederlausitz und 3 Grad in der Prignitz.

Das Glätterisiko ist am Dienstag gering, hieß es vom DWD. In der Nacht zu Mittwoch kann es jedoch zu örtlicher Reifglätte kommen. Die Tiefstwerte hierbei liegen zwischen -3 und -6 Grad.

Bei Temperaturen um die 2 Grad bleibt es am Mittwoch trocken. Im Laufe des Tages kann es stellenweise zum Durchzug von Hochnebelfeldern kommen.